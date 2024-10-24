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Тулячка умерла после удаления зуба. Ее семья отсудила у стоматологов компенсацию

Тулячка умерла после удаления зуба. Ее семья отсудила у стоматологов компенсацию

Правда, просили 9 млн рублей, а суд назначил выплатить 750 тысяч.

Семья Б. — отец и два сына — подала гражданский иск в Богородицкий межрайонный суд. Они требуют от Тульской областной стоматологической поликлиники, ее филиала № 7, горбольницы № 7 и территориального центра медицины катастроф возмещения морального вреда вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Из искового заявления следует, что 12 декабря 2022 года жительница Тульской области — жена и мать истцов — обратилась в больницу и ей удалили зуб. Ее состояние начало стремительно ухудшаться. Она обращалась в различные медицинские учреждения, однако ничего угрожающего врачами обнаружено не было. Женщина была выписана домой. 30 декабря ей стало совсем плохо, ей вызвали скорую, в присутствии врачей женщина скончалась. 

Согласно медицинскому свидетельству о смерти причиной смерти явилась интоксикация и абсцесс полости рта, гипертензивная болезнь.

Истцы обратились с заявлением в Богородицкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ. Дело возбудили, но потом прекратили в связи с отсутствием состава преступления в действиях медработников.

Истцы считали, что действиями ответчиков — медицинских учреждений — им причинен моральный вред. Они просили взыскать с каждого из ответчиков по 1 миллиону рублей каждому истцу, всего 9 миллионов рублей.

Суд удовлетворил их требования частично. С Тульской областной стоматологической поликлиники в пользу трех истцов 100 000 рублей, каждому, с горбольницы № 7 по 100 000 рублей каждому, с Центра медицины катастроф — по 50 000 рублей каждому истцу. Всего 750 тысяч рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.
Решение в законную силу пока не вступило.

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