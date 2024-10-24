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Женщину в Кимовске могли загрызть собаки: возбуждено уголовное дело

Женщину в Кимовске могли загрызть собаки: возбуждено уголовное дело

Об этом сообщают прокуратура Тульской области и Следственный комитет.

На контроле в Кимовской межрайонной прокуратуре находится установление всех обстоятельств гибели местной жительницы, обезображенное тело которой обнаружено сегодня в г. Кимовске.

По предварительным данным, женщину покусали безнадзорные собаки.

Следственным органом по факту ее смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медтцинская экспертиза с целью установления причины смерти. СК изымает записи с камер видеонаблюдения.

Межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения уполномоченными органами и организациями законодательства, регламентирующего порядок отлова, содержания безнадзорных животных. 
В ходе проверки будут проконтролированы мероприятия по отлову безнадзорных собак.

 

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Очевидцы сообщили о найденном в Кимовске обезображенном женском теле. 18+
Очевидцы сообщили о найденном в Кимовске обезображенном женском теле. 18+
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