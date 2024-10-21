Туляки о квадроберах: на детей не реагировать, взрослых — на учет к психиатру

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36% жителей Тульской области считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 32% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения. 8% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 4% — налагать административные штрафы, рассказали аналитики Superjob.

Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания. 28% наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 14% — штрафы для родителей, 9% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. И вновь те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство (39%), а респонденты старше 45 — за активные меры (посещение психолога — 33%, штрафы для родителей — 22%).

Согласно опросу, 85% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете. Родители больше обеспокоены увлеченностью своих детей компьютерными играми и зависимостью от смартфонов.

Напомним, в Госдуме готовят проект нового закона против квадроберов. Наказывать хотят за прогулки в ошейниках и пропаганду движения в целом.