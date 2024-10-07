Жителям Тульской области запретят выгуливать квадроберов

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Наказывать хотят за прогулки с ошейниками, поводками, тусовки в клетке.

В Госдуме готовят проект нового закона против квадроберов. Наказывать хотят за прогулки в ошейниках и пропаганду движения в целом.

Запретительная мера коснется рекламы в СМИ и Интернете, «а также всех форм подражания животным». Имеется в виду «променад с ошейниками, намордниками, кормление из мисок и тусня в клетках», сообщает Mash.

Ранее депутат Сергей Колунов предложил привлекать к административной и уголовной ответственности и лишать родительских прав тех россиян, чьи дети увлекаются квадробикой.

В России также требуют запретить продажу товаров, связанных с квадробикой. Участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру: они просят признать движение квадроберов деструктивным и экстремистским и запретить его на территории страны.

Напомним, ранее мы разбирались, кто такие квадроберы, почему вокруг них столько шумихи и узнали мнение экспертов: квадробика — безобидная игра или что-то опасное? Почитать об этом можно по ссылке.