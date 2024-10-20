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Четверо на одного: в Туле полиция проводит проверку по факту драки у «Искры»

Четверо на одного: в Туле полиция проводит проверку по факту драки у «Искры»

Пострадавшего с места происшествия увезла скорая.

Массовая драка в районе «Искры» в Пролетарском округе произошла в ночь с 19 на 20 октября.

«Четверо на одного напали. Пострадавшего парня увезла скорая помощь», сообщают очевидцы в соцсетях. Там же сегодня появилась информация, что молодой человек скончался, но в полиции это опровергли:

«Мужчина жив. Госпитализация ему не потребовалась. Происшествие зарегистрировано в установленном законом порядке. По данному факту в отделе полиции „Центральный“ УМВД России по городу Туле проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После установления вреда, причиненного здоровью гражданина, будет решен вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности».

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