Четверо на одного: в Туле полиция проводит проверку по факту драки у «Искры»

Массовая драка в районе «Искры» в Пролетарском округе произошла в ночь с 19 на 20 октября.

«Четверо на одного напали. Пострадавшего парня увезла скорая помощь», сообщают очевидцы в соцсетях. Там же сегодня появилась информация, что молодой человек скончался, но в полиции это опровергли:

«Мужчина жив. Госпитализация ему не потребовалась. Происшествие зарегистрировано в установленном законом порядке. По данному факту в отделе полиции „Центральный“ УМВД России по городу Туле проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После установления вреда, причиненного здоровью гражданина, будет решен вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности».