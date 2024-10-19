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В Туле проверили состояние дворовых территорий и контейнерных площадок
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле проверили состояние дворовых территорий и контейнерных площадок

Сотрудниками управления по административно-техническому надзору обследовано 405 дворов МКД.

В Туле продолжаются проверки состояния дворовых территорий и контейнерных площадок.

В период 14 по 18 октября сотрудниками управления по административно-техническому надзору администрации Тулы обследовано 405 дворовых территорий многоквартирных домов. В некоторых из них выявлены нарушения по уборке территории.

По результатам рейдов выдано 42 предписания, 17 из которых касаются ненадлежащего состояния контейнерных площадок. 

В настоящее время 22 предписания исполнено, еще 20 остаются на контроле ведомства.

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