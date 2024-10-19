Три педагога из Тульской области вышли в финал профессионального конкурса «Флагманы образования»

Фото пресс-службы министерства образования Тульской области.

В очном туре полуфинала конкурса встретились 29 конкурсантов, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Полуфинальные соревнования были направлены на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность работы.

По итогам региональных испытаний Тульскую область в финале конкурса представят:

— Светлана Николаева, директор лицея г. Новомосковска;

— Алексей Субботин, руководитель педагогического технопарка «Кванториум» Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого;

— Максим Панин, учитель истории и обществознания Центра образования № 42 г. Тулы.

Заместитель министра образования Тульской области Людмила Сорокина поздравила победителей и пожелала успешного выступления в финале.