  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Три педагога Тульской области вышли в финал профессионального конкурса «Флагманы образования» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Три педагога из Тульской области вышли в финал профессионального конкурса «Флагманы образования»
Фото пресс-службы министерства образования Тульской области.

Три педагога из Тульской области вышли в финал профессионального конкурса «Флагманы образования»

В очном туре полуфинала конкурса встретились 29 конкурсантов, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Полуфинальные соревнования были направлены на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность работы.

По итогам региональных испытаний Тульскую область в финале конкурса представят:

6.jpg

— Светлана Николаева, директор лицея г. Новомосковска;

5.jpg

— Алексей Субботин, руководитель педагогического технопарка «Кванториум» Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого;

4.jpg

— Максим Панин, учитель истории и обществознания Центра образования № 42 г. Тулы.

Заместитель министра образования Тульской области Людмила Сорокина поздравила победителей и пожелала успешного выступления в финале.

Финальные испытания конкурса «Флагманы образования» пройдут в ноябре в Подмосковье в образовательном центре президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мастерская управления «Сенеж».

 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:00 +5
Другие статьи по темам
Событие
учителяконкурсФлагманы образования
Люди
Светлана НиколаеваАлексей СубботинМаксим Панин
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле проверили состояние дворовых территорий и контейнерных площадок
В Туле проверили состояние дворовых территорий и контейнерных площадок
«АКМ-Новомосковск» одержал первую победу в сезоне
«АКМ-Новомосковск» одержал первую победу в сезоне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.