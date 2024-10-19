  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 21 по 23 октября в поселке Косая Гора введут временные ограничения движения транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С 21 по 23 октября в поселке Косая Гора введут временные ограничения движения транспорта
Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 21 по 23 октября в поселке Косая Гора введут временные ограничения движения транспорта

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ инженерных коммуникаций по ул. Генерала Горшкова.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 21 по 23 октября движение всех видов транспорта на участке от ул. Гагарина до дома № 20 по ул. Генерала Горшкова в пос. Косая Гора будет временно ограничено.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.png

Движение автобусов маршрутов № 33, 77 будет осуществляться по измененной схеме.

№ 77. Маршрут «Пос. Менделеевский — ул. Штыковая»: д. Судаково — ул. Дзержинского — ул. Школьная — ул. Генерала Горшкова — ул. Дронова- ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе– Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Рязанская — пр-т Ленина

№ 33. Маршрут «д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково»: д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская — пр-т Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. Максима Горького — ул. Комсомольская — ул. Дронова — ул. Генерала Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского — д. Судаково -д. Рвы

Администрация Тулы просит автомобилистов при планировании поездок заранее выбирать маршруты объезда.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
изменение движениясхемаавтобусы
Место
ТулаКосая Гора

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Слово о театре»: в Туле состоится творческая встреча с главным режиссёром театра кукол Юрием Богородицким
«Слово о театре»: в Туле состоится творческая встреча с главным режиссёром театра кукол Юрием Богородицким
В Туле проверили состояние дворовых территорий и контейнерных площадок
В Туле проверили состояние дворовых территорий и контейнерных площадок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.