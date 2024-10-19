С 21 по 23 октября в поселке Косая Гора введут временные ограничения движения транспорта

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 21 по 23 октября движение всех видов транспорта на участке от ул. Гагарина до дома № 20 по ул. Генерала Горшкова в пос. Косая Гора будет временно ограничено.

Движение автобусов маршрутов № 33, 77 будет осуществляться по измененной схеме.

№ 77. Маршрут «Пос. Менделеевский — ул. Штыковая»: д. Судаково — ул. Дзержинского — ул. Школьная — ул. Генерала Горшкова — ул. Дронова- ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе– Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Рязанская — пр-т Ленина

№ 33. Маршрут «д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково»: д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская — пр-т Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. Максима Горького — ул. Комсомольская — ул. Дронова — ул. Генерала Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского — д. Судаково -д. Рвы

Администрация Тулы просит автомобилистов при планировании поездок заранее выбирать маршруты объезда.