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«Слово о театре»: в Туле состоится творческая встреча с главным режиссёром театра кукол Юрием Богородицким
Фото предоставлены Тульским музейным объединением.

«Слово о театре»: в Туле состоится творческая встреча с главным режиссёром театра кукол Юрием Богородицким

Встреча пройдет в Тульском музее изобразительных искусств 24 октября в 18.30. Вход свободный.

Творческая встреча пройдет в рамках клуба «Слово о театре». Отметим, Юрий Богородицкий окончил Ярославский государственный театральный институт. С 2007 года — в труппе Тульского академического театра драмы.

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Занят в спектаклях: «Веер леди У.», «Нахлебник», «Знойные мамочки», «Визит императрицы», «Мосин: Трёхлинейный роман» и других.

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Главный режиссёр Тульского государственного театра кукол.

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На встрече туляки поговорят с Юрием Богородицким о его творческом пути.
Участники смогут задать вопросы.

Адрес музея: Тула, ул. Ф.Энгельса, 64, тел. 35-40-53. 12+

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Юрий Богородицкий
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Тула

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