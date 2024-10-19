«Слово о театре»: в Туле состоится творческая встреча с главным режиссёром театра кукол Юрием Богородицким

Фото предоставлены Тульским музейным объединением.

Встреча пройдет в Тульском музее изобразительных искусств 24 октября в 18.30. Вход свободный.

Творческая встреча пройдет в рамках клуба «Слово о театре». Отметим, Юрий Богородицкий окончил Ярославский государственный театральный институт. С 2007 года — в труппе Тульского академического театра драмы.

Занят в спектаклях: «Веер леди У.», «Нахлебник», «Знойные мамочки», «Визит императрицы», «Мосин: Трёхлинейный роман» и других.

Главный режиссёр Тульского государственного театра кукол.

На встрече туляки поговорят с Юрием Богородицким о его творческом пути.

Участники смогут задать вопросы.

Адрес музея: Тула, ул. Ф.Энгельса, 64, тел. 35-40-53. 12+