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В Туле из-за непогоды за день упали 42 дерева
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле из-за непогоды за день упали 42 дерева

Ночью дороги обрабатывали противогололедными материалами.

Накануне, 14 октября, областную столицу накрыл сильный снегопад. Порывы ветра достигали 17 м/с, шел мокрый снег с дождем. 

В результате непогоды ветер повалил 42 дерева. По 38 адресам коммунальщики уже спилили опасные деревья.

Ночью КДМ обрабатывали спуски и подъемы противогололедными материалами. Было израсходовано 16 тонн реагента и 123 тонны песко-соляной смеси. 

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» устраняют неполадки на линиях электропередач. Энергоснабжение порядка 70% пострадавших от непогоды потребителей Большой Тулы восстановлено. Все социально значимые объекты обеспечены электроэнергией.

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Автор:
сегодня, в 15:54 0
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