В Туле из-за непогоды за день упали 42 дерева

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Накануне, 14 октября, областную столицу накрыл сильный снегопад. Порывы ветра достигали 17 м/с, шел мокрый снег с дождем.

В результате непогоды ветер повалил 42 дерева. По 38 адресам коммунальщики уже спилили опасные деревья.

Ночью КДМ обрабатывали спуски и подъемы противогололедными материалами. Было израсходовано 16 тонн реагента и 123 тонны песко-соляной смеси.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» устраняют неполадки на линиях электропередач. Энергоснабжение порядка 70% пострадавших от непогоды потребителей Большой Тулы восстановлено. Все социально значимые объекты обеспечены электроэнергией.