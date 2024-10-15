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Тульские разработчики отправили на СВО дроны-камикадзе «Овод»
Фото: ru.freepik.com.

Тульские разработчики отправили на СВО дроны-камикадзе «Овод»

Беспилотники оснащены функцией удаленного подрыва.

Тульские разработчики передали военным инновационные дроны-камикадзе «Овод», сообщает ТАСС.

Беспилотник оснащен специальным алгоритмом, который позволяет захватывать контрастные пиксели и стремится на столкновение с ними.

— Работает это так: когда оператор видит через очки цель, он нажимает кнопку на пульте управления, и после этого воздушное судно летит туда автономно. На него не влияют сторонние средства радиоэлектронного подавления, не влияет также нарушение радиовидимости. Таким образом, боевая задача выполняется эффективнее, — рассказал тульский разработчик Андрей Иванов.

В дроне также реализована функция удаленного подрыва, система самоликвидации, многоступенчатая система защиты при снаряжении боевой части. В сентябре военным отправили 4 тысячи «Оводов». 
 

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Автор:
сегодня, в 12:12 0
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