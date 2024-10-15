Поквитались за финал: АКМ в гостях переиграл «Нефтяник»
Хоккеисты АКМ начали выездную серию.
В первом из трех поединков на выезде «михайловцы» сыграли в Альметьевске против действующего обладателя Кубка Петрова — «Нефтяника». Туляки помнили прошлогодний финал и хотели сполна реабилитироваться за то обидное поражение, да и очки нужны сейчас как воздух, ведь борьба в лидирующей группе обостряется с каждым сыгранным поединком.
Начало матча выдалось активным и ударным для обоих коллективов. Порой голкиперам приходилось совсем несладко — их регулярно нагружали и не давали выключиться из игры даже на секунду. Чуть активнее в атаке проявляли себя туляки, они заставили «Нефтяник» ошибиться и удалиться. На излете численного большинства лишнего сумел реализовать Илья Шипов, которого разрезающей передачей вывели на ударную позицию. Дальше гости попробовали развить успех, но «быки» огрызались и отвечали своими выпадами на ворота Дениса Попова. Под занавес первой двадцатиминутки «Нефтяник» усилиями Александра Рахимуллина счет все же сравнял.
А вот стартовая половина второй трети полностью осталась за АКМ. Моментов и бросков в створ ворот Евгения Киселева было не мало — один из них вновь вывел туляков вперед: Иван Лапшин точно приложился, расстреляв пустой угол альметьевских владений. Во второй половине периода гости дважды поиграли в меньшинстве, но оборона АКМ превалировала над нападением «Нефтяника» и не позволила сопернику отыграться. А как только на льду стало пять туляков — гости забросили еще раз: Лапшин оформил дубль и улучшил настроение партнеров перед заключительной третью.
В третьем периоде «Нефтяник» всеми силами побежал отыгрываться. В дело раз за разом вступал Денис Попов, но один раз все же выручить не смог даже он: Вадим Хлопотов оказался самым расторопным в том эпизоде и вернул своей команде шанс на очки. Однако отнял эту возможность зацепить матч у альметьевцев Максим Казаков, забросив красивую шайбу в большинстве. 4:2 — отличный старт выездной серии от подопечных Олега Горбенко. Дальше их ждет поединок против «Барса».
«Нефтяник» — АКМ 2:4
0:1 07:18 Шипов (Теряев) в большинстве
1:1 17:43 Разимуллин (Гизатуллин)
1:2 23:05 Лапшин (Шамсутдинов, Алексеев)
1:3 34:49 Лапшин (Пукело)
2:3 44:03 Хлопотов (Янчевский)
2:4 56:23 Казаков (Шипов, Теряев)
Статистика матча:
Броски: 70-65; броски в створ: 37-38; блокированные броски: 12-16; голы: 2-4; вбрасывания: 31-42; штраф: 8-6.
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