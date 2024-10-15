Поквитались за финал: АКМ в гостях переиграл «Нефтяник»

В первом из трех поединков на выезде «михайловцы» сыграли в Альметьевске против действующего обладателя Кубка Петрова — «Нефтяника». Туляки помнили прошлогодний финал и хотели сполна реабилитироваться за то обидное поражение, да и очки нужны сейчас как воздух, ведь борьба в лидирующей группе обостряется с каждым сыгранным поединком.

Начало матча выдалось активным и ударным для обоих коллективов. Порой голкиперам приходилось совсем несладко — их регулярно нагружали и не давали выключиться из игры даже на секунду. Чуть активнее в атаке проявляли себя туляки, они заставили «Нефтяник» ошибиться и удалиться. На излете численного большинства лишнего сумел реализовать Илья Шипов, которого разрезающей передачей вывели на ударную позицию. Дальше гости попробовали развить успех, но «быки» огрызались и отвечали своими выпадами на ворота Дениса Попова. Под занавес первой двадцатиминутки «Нефтяник» усилиями Александра Рахимуллина счет все же сравнял.

А вот стартовая половина второй трети полностью осталась за АКМ. Моментов и бросков в створ ворот Евгения Киселева было не мало — один из них вновь вывел туляков вперед: Иван Лапшин точно приложился, расстреляв пустой угол альметьевских владений. Во второй половине периода гости дважды поиграли в меньшинстве, но оборона АКМ превалировала над нападением «Нефтяника» и не позволила сопернику отыграться. А как только на льду стало пять туляков — гости забросили еще раз: Лапшин оформил дубль и улучшил настроение партнеров перед заключительной третью.