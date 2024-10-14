Тулячка приняла участие в фэшн-реалити «Богиня шопинга»

Фото пресс-службы телеканала «Суббота!».

Выпуск с нашей землячкой выйдет в эфир сегодня, 14 октября.

22-летняя Кристина Братякова из Тулы приняла участие в новом сезоне фэшн-реалити «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота!». В проекте участницы за 3 часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который покорит модных экспертов.

Задания для девушек выбирают зрители, а оценивать внешний вид участниц будут фэшн-гуру Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

Тулячка Кристина Братякова работает экономистом. По заданию выпуска ей предстоит собрать образ в стиле хиппи. Получится ли это, можно увидеть уже сегодня, 14 октября, в 21.00.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом сезоне участницы также борются за приз зрительских симпатий: во время показа выпусков зрители могут перейти по QR-коду на экране и отдать свой голос за одну из девушек.