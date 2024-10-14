  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка приняла участие в фэшн-реалити «Богиня шопинга» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка приняла участие в фэшн-реалити «Богиня шопинга»
Фото пресс-службы телеканала «Суббота!».

Тулячка приняла участие в фэшн-реалити «Богиня шопинга»

Выпуск с нашей землячкой выйдет в эфир сегодня, 14 октября.

22-летняя Кристина Братякова из Тулы приняла участие в новом сезоне фэшн-реалити «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота!». В проекте участницы за 3 часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который покорит модных экспертов.

Задания для девушек выбирают зрители, а оценивать внешний вид участниц будут фэшн-гуру Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

Общий снимок БШ.png

Тулячка Кристина Братякова работает экономистом. По заданию выпуска ей предстоит собрать образ в стиле хиппи. Получится ли это, можно увидеть уже сегодня, 14 октября, в 21.00.

Кристина Герт.png

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом сезоне участницы также борются за приз зрительских симпатий: во время показа выпусков зрители могут перейти по QR-коду на экране и отдать свой голос за одну из девушек.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фэшн-реалити Богиня шопинга

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За три дня тульские водители почти 900 раз нарушали ПДД
За три дня тульские водители почти 900 раз нарушали ПДД
Житель Новомосковска устроил поджог, чтобы убить двоих знакомых
Житель Новомосковска устроил поджог, чтобы убить двоих знакомых
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.