За три дня тульские водители почти 900 раз нарушали ПДД

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Тульской области с 11 по 13 октября сотрудники ГИБДД зафиксировали 892 нарушения правил дорожного движения.

В частности, 29 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 31 человек сел за руль без прав, 65 фактов выезда на встречку, 16 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора, 26 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам, 99 фактов нарушения ПДД пешеходами.

В Госавтоинспекции пообещали, что рейды по обеспечению безопасности дорожного движения продолжат.