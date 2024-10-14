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За три дня тульские водители почти 900 раз нарушали ПДД
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

За три дня тульские водители почти 900 раз нарушали ПДД

Сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 пьяных водителей.

В Тульской области с 11 по 13 октября сотрудники ГИБДД зафиксировали 892 нарушения правил дорожного движения. 

В частности, 29 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 31 человек сел за руль без прав, 65 фактов выезда на встречку, 16 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора, 26 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам, 99 фактов нарушения ПДД пешеходами. 

В Госавтоинспекции пообещали, что рейды по обеспечению безопасности дорожного движения продолжат.

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Автор:
сегодня, в 16:45 0
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