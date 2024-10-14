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Житель Новомосковска устроил поджог, чтобы убить двоих знакомых
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Житель Новомосковска устроил поджог, чтобы убить двоих знакомых

Мужчина подпалил входную дверь в квартире.

В Новомосковске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух местных жителей (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Следствие установило, что местный житель решил убить двоих знакомых из-за давнего конфликта. 23 сентября 2024 года он поджег входную дверь их квартиры с помощью горючих предметов и матраса, которые он принес собой. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

— Однако свой преступный умысел он не смог довести до конца, так как возгорание было вовремя локализировано прибывшими пожарными, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Тульской области.

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Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц общеопасным способом.

Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей. Назначены необходимые судебные экспертизы, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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