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Когда ЦФО погрузится в глубокую осень

Когда ЦФО погрузится в глубокую осень

Синоптики утверждают: радоваться теплой погоде осталось недолго.

Нынешний октябрь пока не напрягал осадками и низкими температурам, так что к концу первой дюжины своих дней он подошел опережая климатическую норму почти на 3 граудса. Однако в ближайшие дни погода станет более осенней, сообщает портал «Метеовести».

В предстоящее воскресенье в атмосфере продолжит усиливать свои позиции гребень сибирского антициклона. Погода будет довольно облачной и ветреной, но по прежнему сухой, лишь в западных районах области ещё не исключены дожди, а температурный фон практически точно попадёт в рамки климата, днём ожидается +8 до +10 градусов.

В понедельник ЦФО ждёт погружение в глубокую осень. Синоптическую ситуацию сформирует североатлантический циклон «Хельма». Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3-5 градусов. Это уже соответствует климатической норме первых дней ноября.

Холодно будет и во вторник. Мы окажемся под влиянием тыловой части уже упомянутого циклона, уходящего на северо-запад нашей страны. Погода останется облачная, с порывистым ветром, пройдут кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в сопровождении мокрого снега, а температурный фон составит от +6 до +8 градусов.

В среду влияние «Хельмы» на погоду будет ослабевать – в облаках появятся прояснения, а осадки примут локальный и кратковременный характер, но теплее не станет, на термометрах по-прежнему +6-8 градусов.

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Автор:
сегодня, в 17:46 +2
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