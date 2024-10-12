В Туле проходят рейды ГИБДД: 75 нарушителей уже попались

С 11 по 13 октября сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области на территории всего региона проводятся очередные рейды по проверке соблюдения ПДД.

За вечер пятницы только на территории города Тулы выявлено 75 нарушений Правил дорожного движения. В частности, 2 факта управления транспортным средством водителем с признаками опьянения, 10 фактов управления водителями, не имеющими права управления транспортными средствами, в их числе - 1 несовершеннолетний. Все нарушители были отстранены от управления, а транспортные средства задержаны путем перемещения на специализированную стоянку.

Кроме того, зафиксированы следующие нарушения:

выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;

управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;

нарушение правил применения ремней безопасности;

нарушение ПДД РФ пешеходами и водителями средств индивидуальной мобильности;

нарушение требований к перевозке детей;

управление транспортным средством с техническими неисправностями;

несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другие.

За указанный период автоинспекторами были установлены 2 иностранных гражданина без регистрации, которые были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция Тульской области информирует, что 12 и 13 октября усиленная работа по профилактике и пресечению нарушений ПДД РФ продолжится.