На тульском велотреке прошел Кубок губернатора по авиамодельному спорту

12 октября на тульском велотреке прошелт Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту.

Гостей и участников мероприятия приветствовали министр спорта Тульской области Михаил Трунов и министр промышленности и торговли Тульской области Николай Еланцев.

— Авиамодельный спорт сегодня одно из самых актуальных и востребованных направлений. Ваши навыки и способности, несомненно, пригодятся в будущем. Желаю всем участникам продемонстрировать мастерство, маневренность и обрести единомышленников. Идите к намеченной цели и всегда добивайтесь успеха, — сказал Михаил Трунов.

— В Тульской области активно реализуются мероприятия нацпроекта «Беспилотные авиасистемы». Регион участвует в федеральном проекте по стимулированию спроса на отечественные БАС. Резиденты тульского научно-производственного центра БАС обеспечивают подготовку школьников и студентов к соревнованиям различного уровня, а Центр беспилотных систем продолжает обучение операторов. Подобные соревнования формируют интерес и компетенции молодежи к сфере БАС, — сказал Николай Еланцев.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Тулы, Москвы, Белгорода и других регионов. Они выявят победителя в классической гонке дронов (F9U) на трассе формата FAI, состоящей из арочных ворот, флагов и естественных препятствий велотрека. Площадка предполагает многоуровневую траекторию полетов и скоростные участки. Правила соревнований позволяют сделать большое количество вылетов, которые завершатся ярким финалом лучших пилотов этого дня.