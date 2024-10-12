  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. На тульском велотреке прошел Кубок губернатора по авиамодельному спорту - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На тульском велотреке прошел Кубок губернатора по авиамодельному спорту

На тульском велотреке прошел Кубок губернатора по авиамодельному спорту

Спортсмены представляют Москву, Белгород и Белгородскую область, Северодвинск, Нижний Новгород и Тулу.

12 октября на тульском велотреке прошелт Кубок губернатора Тульской области по авиамодельному спорту.

Гостей и участников мероприятия приветствовали министр спорта Тульской области Михаил Трунов и министр промышленности и торговли Тульской области Николай Еланцев. 

9uf0qobs3fgcxhpniqw7kop01nuh0q3x.jpg

— Авиамодельный спорт сегодня одно из самых актуальных и востребованных направлений. Ваши навыки и способности, несомненно, пригодятся в будущем. Желаю всем участникам продемонстрировать мастерство, маневренность и обрести единомышленников. Идите к намеченной цели и всегда добивайтесь успеха, — сказал Михаил Трунов.

5y0dbiw015slgwtv70lq5z5pujr6x50z.jpg

— В Тульской области активно реализуются мероприятия нацпроекта «Беспилотные авиасистемы». Регион участвует в федеральном проекте по стимулированию спроса на отечественные БАС. Резиденты тульского научно-производственного центра БАС обеспечивают подготовку школьников и студентов к соревнованиям различного уровня, а Центр беспилотных систем продолжает обучение операторов. Подобные соревнования формируют интерес и компетенции молодежи к сфере БАС, — сказал Николай Еланцев.

h1c4pxiwq2pps1cmbzma0lif6hyocz1m.jpg

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Тулы, Москвы, Белгорода и других регионов. Они выявят победителя в классической гонке дронов (F9U) на трассе формата FAI, состоящей из арочных ворот, флагов и естественных препятствий велотрека. Площадка предполагает многоуровневую траекторию полетов и скоростные участки. Правила соревнований позволяют сделать большое количество вылетов, которые завершатся ярким финалом лучших пилотов этого дня.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 18:41 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
13 октября на ул. Жаворонкова и Агеева в Туле ограничат движение транспорта
13 октября на ул. Жаворонкова и Агеева в Туле ограничат движение транспорта
Когда ЦФО погрузится в глубокую осень
Когда ЦФО погрузится в глубокую осень
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.