Как выглядят и сколько стоят квартиры в 10 минутах от Тульского кремля: обзор Myslo

Фото: avito.ru

Перед вами – новая еженедельная подборка объявлений о недвижимости.

Пока эксперты рапортуют о росте цен на новостройки, мы решили проверить, сколько денег придётся выложить за то, чтобы жить в самом центре города — рядом с Тульским кремлём.

Наши критерии простые: не больше 10 минут бодрым шагом до сердца оружейной столицы, прямая продажа, отсутствие юридических проблем и жилое состояние. Таких квартир нашлось около 15, самые интересные — здесь. Поехали!

Самый бюджетный вариант нашей подборки находится на ул. Староникитской — это двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома. 42,5 квадратных метра, комнаты изолированные, санузел совмещённый. Из дополнительных плюсов — гардеробная.

Вот что пишет владелец: «Дом после капремонта, покупателю остаётся встроенная кухня, мебель и техника — по договоренности. Двойная входная дверь, домофон, пропускная система на территорию с пультом управления, круглосуточное видеонаблюдение». Цена — 4,49 млн рублей.

«Двушка» в доме напротив «Гостиного двора» на ул. Советской обойдётся покупателю в 5,2 млн рублей. Планировка похожая — 4 этаж, 42 метра площади, но комнаты — смежные. Имеется балкон, окна выходят во двор.

Описание объявления выглядит так: «Идеальное жилье для тех, ктo ценит сочетание исторического колорита и современных удобств. Дом кирпичный, теплый. Закрытый двор с местами для парковки. Квартира в жилом состоянии, готова к немедленному заселению. Также есть подвал, идеальный для хранения заготовок или личных вещей».

В доме № 19 по проспекту Ленина выставлена на продажу просторная 55-метровая «двушка» за 5,5 млн рублей. Четвёртый этаж, санузел раздельный, комнаты изолированные.

Состояние хорошее — на полу сохранился старый паркет, на высоких трёхметровых потолках — оригинальная лепнина.

Следующая квартира из этой подборки тоже расположена на ул. Советской, в доме № 53. Это 67-метровая «евротрёшка» на втором этаже. Комнаты изолированные, санузел раздельный, сделан евроремонт, окна выходят на улицу.

Вот что пишет продавец: «Две раздельные комнаты и кухня-гостиная в самом сердце Тулы! „Сталинкa“, закрытый двор, своё парковочное место, сухой и чистый подвал! Частично c мебелью, возможен небольшой торг». Цена — без малого 8 млн рублей.

Самый дорогой вариант на сегодня — огромная трёхкомнатная квартира в семиэтажном доме на ул. Дзержинского. 97 «квадратов», изолированные комнаты и кухня площадью 18 (!) метров. Эксклюзива добавляет 100 метров эксплуатируемой кровли второго этажа, которую можно использовать по своему усмотрению.

Описание следующее: «Качественный кирпичный дом 2000 года постройки, 3 просторные и изолированные комнаты с кухней-гостиной, шикарной ванной, вместительным коридором. Сделан качественный ремонт, на полу дубовый паркет. Предусмотрен достойный торг!» За всё это великолепие просят 14100000 рублей.