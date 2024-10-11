Средняя стоимость квартиры в тульской новостройке – 5,4 млн рублей

Фото Алексея Пирязева

С июля по сентябрь цены на жильё в новостройках по России выросли на 10%, а спрос сократился на 1%. В Туле средняя цена квартиры составляет 5,4 млн рублей. Студии стоят примерно 3,4 млн рублей, «однушки» - 4,5 млн рублей.

Двухкомнатную квартиру в оружейной столице можно купить, в среднем, за 6,7 млн рублей, а трёхкомнатную – за 8,4 млн. Средняя стоимость квартир с четырьмя комнатами и более – 9,8 млн рублей.

Эксперты рассчитали среднюю стоимость квадратного метра – в Туле она составляет 117 тысяч рублей. Самые низкие цены на «квадраты» - в Ставрополе, Саратове и Ярославле (99, 101 и 101 тыс. соответственно). Самые высокие – в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге (453, 387 и 235 тыс. рублей соответственно).