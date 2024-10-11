Улицу Агеева в Туле перекроют на выходные

На ул. Агеева продолжается ремонт трамвайных путей: сейчас работы идут на участке от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева. В предстоящие выходные начинается ремонт второй кривой — на пересечении улиц Н. Руднева и Агеева. Обе кривые будут переложены из новых рельсов и железобетонных шпал, ход трамваев станет более тихим.



На период ремонта второй кривой с 21.00 11 октября до 5.00 14 октября на ул. Агеева ограничат движение всех видов транспорта на участке от ул. Тимирязева до ул. Н. Руднева.

В администрации сообщают, что ограничение движения необходимо, чтобы произвести ремонт в кратчайшие сроки.





Движение трамваев маршрутов № 12, 13 и автобусов маршрута № 55 будет осуществляться по измененной схеме.

трамваи

№ Маршрут Количество единиц Схема движения с 21:00 до 05:00 с 05:00 до 21:00 12 пос. Менделеевский — ул. Штыковая 5 5 пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького 3 3 Красный перекоп — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького 13 пос. Менделеевский — ст. Металлург 2 5 пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов 2 4 Красный перекоп — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

маршрутки

№ Маршрут Схема движения 55 ст. Южная-12 проезд (Мясново) пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

Всего на ул. Агеева отремонтируют 1400 метров трамвайных путей. Ремонт на участке планируется завершить до 1 ноября. По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, по окончании работ трамвайный путь на улице Агеева станет выделенным. Сейчас уделяется большое внимание обновлению подвижного состава предприятия, и приоритет — у общественного транспорта, чтобы пассажиры комфортно передвигались на нем по городу и не стояли в заторах.