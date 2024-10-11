  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Улицу Агеева в Туле перекроют на выходные - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Улицу Агеева в Туле перекроют на выходные
Фото Дмитрия Дзюбина.

Улицу Агеева в Туле перекроют на выходные

Речь идет об участке от ул. Тимирязева до ул. Н. Руднева. Транспорт пойдет по измененной схеме.

На ул. Агеева продолжается ремонт трамвайных путей: сейчас работы идут на участке от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева. В предстоящие выходные начинается ремонт второй кривой — на пересечении улиц Н. Руднева и Агеева. Обе кривые будут переложены из новых рельсов и железобетонных шпал, ход трамваев станет более тихим.

На период ремонта второй кривой с 21.00 11 октября до 5.00 14 октября на ул. Агеева ограничат движение всех видов транспорта на участке от ул. Тимирязева до ул. Н. Руднева.

В администрации сообщают, что ограничение движения необходимо, чтобы произвести ремонт в кратчайшие сроки.


Агеева 11.10-14.10..jpg

Движение трамваев маршрутов № 12, 13 и автобусов маршрута № 55 будет осуществляться по измененной схеме.

трамваи

Маршрут

Количество единиц

Схема движения

 

 

с 21:00 до 05:00

с 05:00

до 21:00

 

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

5

5

 

пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

3

3

Красный перекоп — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

13

пос. Менделеевский — ст. Металлург

2

5

пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

2

4

Красный перекоп — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

 

маршрутки

Маршрут

Схема движения

55

ст. Южная-12 проезд (Мясново)

пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

Всего на ул. Агеева отремонтируют 1400 метров трамвайных путей. Ремонт на участке планируется завершить до 1 ноября. По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, по окончании работ трамвайный путь на улице Агеева станет выделенным. Сейчас уделяется большое внимание обновлению подвижного состава предприятия, и приоритет — у общественного транспорта, чтобы пассажиры комфортно передвигались на нем по городу и не стояли в заторах. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:01 0
Другие статьи по темам
Событие
улица Агееватрамвай
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Новая школа в Юго-Восточном микрорайоне Тулы готова на 85 процентов
Новая школа в Юго-Восточном микрорайоне Тулы готова на 85 процентов
Кого читать будем? Стали известны лауреаты премии «Ясная Поляна» за 2024 год
Кого читать будем? Стали известны лауреаты премии «Ясная Поляна» за 2024 год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.