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Кого читать будем? Стали известны лауреаты премии «Ясная Поляна» за 2024 год
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Кого читать будем? Стали известны лауреаты премии «Ясная Поляна» за 2024 год

22-я церемония награждения лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной музеем-усадьбой Льва Толстого, состоялась в Большом театре в Москве.

Лауреатами премии в 2024 году стали:

  • Леонид Юзефович за повесть «Поход на Бар-Хото». Редакция Елены Шубиной, 2023 (номинация «Современная русская проза»);
  • Ким Чухе за роман «Звери малой земли» и Кирилл Батыгин за перевод романа на русский язык. Inspiria, 2024 (номинация «Иностранная литература»);
  • Артем Роганов за роман «Как слышно». «Самокат», 2023 (номинация «Молодость»);
  • Владимир Ермаков за «Беззаветную преданность литературному творчеству, тонкий поэтический вкус, проникновенное осмысление глубинной русской жизни и поиск новых художественных форм философского романа» (номинация «Личность»);
  • Сергей Кумыш за перевод романа «Сны Поездов» Дениса Джонсона на русский язык. «Синдбад», 2021 (номинация «Пропущенные шедевры»).

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Обладателем специального приза Samsung «Выбор читателей» стала Наталья Илишкина с книгой «Улан Далай» (Редакция Елены Шубиной, 2023).

Председатель жюри премии Владимир Толстой:

Владимир Толстой

— Я поздравляю всех лауреатов и участников премии. Культурное наследие растет, а вместе с ним развивается и премия. Премия помогает отметить талантливых авторов, внесших значительный вклад в развитие национальной и мировой культуры. 

«Современная русская проза» — главная номинация премии. В этом году на соискание премии было подано более 200 произведений.

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Лауреат премии в главной номинации Леонид Юзефович получил приз в 3 миллиона рублей. Авторы произведений, вошедших в короткий список номинации, разделили между собой 1 миллион рублей.

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Лауреатами в номинации «Иностранная литература» стали американо-корейская писательница Ким Чухе и переводчик ее романа «Звери малой земли» на русский язык Кирилл Батыгин. Лауреат — зарубежный автор получает 1 миллион 200 тысяч рублей, переводчик книги — 500 тысяч рублей. В 2024 году в длинный список номинации «Иностранная литература» вошли 27 книг зарубежных авторов из 14 стран мира, включая Аргентину, Нидерланды, Ирландию, Испанию, Италию, Китай, Мексику, Норвегию, Южную Корею и другие страны. В короткий список членами жюри было отобрано 10 книг авторов из восьми стран.

— Мне трудно было выбрать так называемый короткий список, он получился достаточно длинным, это 10 произведений. У меня лично было три фаворита в этой номинации, три произведения, которые я настоятельно рекомендовал бы прочитать. Помимо победителя, это книга Абрахама Вергезе «Завет воды». И книга Мохамеда Мбугар Сарр «В тайниках памяти». Это очень глубокая современная литература, — прокомментировал Владимир Толстой.

Лауреатом в номинации «Пропущенные шедевры» стал переводчик книги Дениса Джонсона «Сны поездов» Сергей Кумыш. Он получит 250 тысяч рублей, а издательство «Синдбад», выпустившее книгу, удостоилось специального диплома. 

премия «Молодость»_Артем Роганов.JPG

В новой номинации «Молодость» победителем стал Артем Роганов за роман «Как слышно». Призовой фонд номинации «Молодость» составляет 400 тысяч рублей. 

За «беззаветную преданность литературному творчеству, тонкий поэтический вкус, проникновенное осмысление глубинной русской жизни и поиск новых художественных форм философского романа» премией в номинации «Личность» посмертно награжден Владимир Ермаков, который скончался в этом году.

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