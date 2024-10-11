Новая школа в Юго-Восточном микрорайоне Тулы готова на 85 процентов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На территории уже обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка.

11 октября первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской Михаил Пантелеев посетил школу, которую строят на территории жилого комплекса «Юго-Восточный». Она возводится в рамках нацпроекта «Образование» и примет первых учеников уже в следующем году.

— Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев уделяет особое внимание комплексному развитию территорий. Эта школа — одна из последних, строящихся в рамках федерального проекта «Современная школа». С 2016 года в регионе построено 7 школ, одна реконструирована. В этом году мы достраиваем еще 2 объекта образования, — отметил Михаил Пантелеев.

Новые микрорайоны строят с учетом инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, при этом особое внимание уделяется образовательным учреждениям. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все социальные объекты расположены в шаговой доступности от жилых кварталов.

В новой школе в Юго-Восточном создадут современную и безопасную образовательную среду для 1100 учеников. Помимо стандартных учебных классов, в распоряжении ребят и педагогов будут профильные лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Для групп продленного дня предусмотрены спальные помещения и игровая площадка. Все кабинеты оснастят современным оборудованием.

На территории школы уже обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка.

Общая строительная готовность объекта — 85%. Опрессовка системы отопления успешно завершена — здание готово к отопительному сезону. На текущий момент завершают отделочные работы, производят монтаж оборудования и мебели.

Представитель подрядной организации подтвердил, что школа будет сдана в эксплуатацию в этом году.