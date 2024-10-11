  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Новая школа в Юго-Восточном микрорайоне Тулы готова на 85 процентов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Новая школа в Юго-Восточном микрорайоне Тулы готова на 85 процентов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Новая школа в Юго-Восточном микрорайоне Тулы готова на 85 процентов

На территории уже обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка.

11 октября первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской Михаил Пантелеев посетил школу, которую строят на территории жилого комплекса «Юго-Восточный». Она возводится в рамках нацпроекта «Образование» и примет первых учеников уже в следующем году.

— Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев уделяет особое внимание комплексному развитию территорий. Эта школа — одна из последних, строящихся в рамках федерального проекта «Современная школа». С 2016 года в регионе построено 7 школ, одна реконструирована. В этом году мы достраиваем еще 2 объекта образования, — отметил Михаил Пантелеев.

Новые микрорайоны строят с учетом инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, при этом особое внимание уделяется образовательным учреждениям. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все социальные объекты расположены в шаговой доступности от жилых кварталов.

g5b6owmiv4afepyk8sl7bcbdg8zrguuo.jpg

В новой школе в Юго-Восточном создадут современную и безопасную образовательную среду для 1100 учеников. Помимо стандартных учебных классов, в распоряжении ребят и педагогов будут профильные лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Для групп продленного дня предусмотрены спальные помещения и игровая площадка. Все кабинеты оснастят современным оборудованием.

На территории школы уже обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка.

kl653kiedz56tl1aaand3chdscjeaetr.jpg

Общая строительная готовность объекта — 85%. Опрессовка системы отопления успешно завершена — здание готово к отопительному сезону. На текущий момент завершают отделочные работы, производят монтаж оборудования и мебели.

Представитель подрядной организации подтвердил, что школа будет сдана в эксплуатацию в этом году.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:37 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
строительство школышкола в Юго-Восточном

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С 21 октября пациентов поликлиники ул. Каминского будут принимать на ул. Коминтерна
С 21 октября пациентов поликлиники ул. Каминского будут принимать на ул. Коминтерна
Улицу Агеева в Туле перекроют на выходные
Улицу Агеева в Туле перекроют на выходные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.