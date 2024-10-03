Когда закончится ремонт путей на ул. Агеева в Туле и станет ли трамвай ходить тише?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сейчас идет ремонт на участке от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева.

Для ремонта используют старогодние рельсошпальные решетки, переданные ОАО «РЖД». Старогодние — это те прокатные изделия, которые снимаются при реконструкции железной дороги, а затем монтируются на другую линию.

На улице Агеева будут уложены железобетонные шпалы, сварены стыки. Работы будут проведены по всем ГОСТам и нормативам. По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, после окончания работ ход трамвая станет значительно тише.

В предстоящие выходные начнется ремонт поворота на ул. Тимирязева. В связи с этим с 21.00 4 октября по 5.00 7 октября на участке от ул. Тимирязева до ул. Горняцкой по ул. Агеева в целях обеспечения безопасности движение и трамваев, и автомобилей будет перекрыто.

Алексей Марушкин:

— Всего на данном участке запланирован ремонт двух кривых (поворотов). Они будут переложены из новых материалов: новые рельсы, новые железобетонные шпалы. Это даст тишину и устойчивость движению трамваев.

Всего на ул. Агеева отремонтируют 1400 метров трамвайных путей. Работы планируется завершить до конца октября. Срок службы — около 20 лет.

На вопрос о том, почему иногда трамваи сходят с рельсов, Алексей Марушкин ответил:

— Бывает, что на рельсы попадают посторонние предметы: например, какие-то элементы могут отвалиться от проезжающих автомобилей. Из-за этого колесо трамвая «спрыгивает» с рельсов. Или же сход может случиться на выделенных путях, где рельсы лежат на деревянных шпалах. Происходит подвижка грунта, увеличивается колея, и из-за этого трамвай может сойти с рельсов.

В этом году это последний капитальный ремонт трамвайных путей.

— Есть много участков, которые мы рассматриваем для ремонта в следующем году, — говорит Алексей Марушкин. — После составления сметы будет верстаться бюджет на 2025 год. Есть участки, требующие ремонта, в центре города, в Щегловской Засеке, в Мясново. Все будет зависеть от финансирования.

В связи с ремонтом движение трамваев № 12 и 13, автобусов № 55 будет происходить по измененной схеме.

Трамваи

№ 12 «пос. Менделеевский — ул. Штыковая» (кол-во единиц — 5): пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького;

№ 12 «пос. Менделеевский — ул. Штыковая» (кол-во единиц — 3): Красный перекоп — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького;

№ 13 «пос. Менделеевский — ст. Металлург» (кол-во единиц — 2): пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов;

№ 13 «пос. Менделеевский — ст. Металлург» (кол-во единиц — 2): Красный перекоп — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов.

Автобус

№ 55 (ст. Южная — 12-й проезд (Мясново): пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова.