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С 15 октября в Туле запустят новый автобус № 77
Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 15 октября в Туле запустят новый автобус № 77

Его маршрут — деревня Судаково — ст. Южная.

С 15 октября в Туле запустят автобус № 77 Судаково — «Ст. Южная». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На маршруте будут работать автобусы среднего класса.

Схема движения через п. Косая Гора:

д. Судаково — ул. Дзержинского — ул. Школьная — ул. Генерала Горшкова — ул. Максима Горького — Демешковская ул. — Орловское ш. — Набережная ул. — Щекинское ш. — пр. Ленина — ул. Рязанская — пр. Ленина.

Остановочные пункты:

д. Судаково — ул. Генерала Горшкова Вечный Огонь — ДК Косая Гора — ул. Демешковская — Заводоуправление — Пятачок — Косогорский мост — Ивановские дачи — поселок Менделеевский — Ново-Басово — с/х Декоративные культуры — ул. Вознесенского — «Тула-Арена» — ст. Южная.

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Данный маршрут будет обслуживать компания-перевозчик ООО «ИРБИС» с предоставлением льгот по оплате проезда. Автобусы будут курсировать со средним интервалом движения 10 минут.

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