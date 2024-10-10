Скончался председатель Первичной профсоюзной организации «РОСПРОФПРОМ-КБП» Виктор Раздобурдин

Руководство и профсоюзная организация АО «КБП» с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной смерти 10 октября 2024 года на 76 году жизни председателя Первичной профсоюзной организации «РОСПРОФПРОМ-КБП» Виктора Ильича Раздобурдина.

Старейший кадровый работник предприятия, Виктор Ильич Раздобурдин прошёл славный путь от рабочего до руководителя высокого ранга. Виктор Ильич всегда болел душой за дело, за родное предприятие, которому отдал 52 года и являлся его настоящим патриотом.

Виктор Ильич пришел в КБП в 1965 году в ЦКБ-14, устроился учеником фрезеровщика на участок точной механики, где получил хорошую подготовку. В 1968 году Виктор Раздобурдин был призван в ряды Советской армии, служил водителем в составе Группы Советских войск в Германии. После демобилизации он вернулся на предприятие. Много занимался общественной работой в комсомольской, профсоюзной организациях, неоднократно избирался в Пролетарский районный совет народных депутатов. На рубеже 1974–1975 годов в производстве начали внедрять станки с ЧПУ. Виктор Раздобурдин, как высококвалифицированный рабочий решил продолжить трудовую деятельность на новом направлении. Через некоторое время он возглавил бригаду на участке станков с ЧПУ. В этот период Виктор Ильич продолжал активно заниматься общественной деятельностью.

В 1982 году он окончил юридический институт по специальности «правоведение» и был назначен начальником отдела кадров. В 1996 году В. И. Раздобурдин стал заместителем начальника предприятия по кадрам и начал работать напрямую с академиком А. Г. Шипуновым, став его надежной опорой и верным помощником.

Он посвятил большую часть своей жизни служению людям. В 2021 году он был избран председателем первичной профсоюзной организации предприятия. Его глубокие знания, богатый опыт и профессионализм позволили добиться значительных трудовых успехов. В нём всегда было стремление и желание добиваться позитивных изменений. Своим деловым подходом к решению возникающих проблем, принципиальностью и требовательностью В. И. Раздобурдин снискал заслуженный авторитет среди коллег. Виктора Ильича ценили как опытного руководителя, специалиста, который принципиально решал вопросы, входящие в его компетенцию. Высокие профессиональные качества, эрудиция, организаторские способности, инициативность, умение выделить главное создали прочный авторитет среди сотрудников предприятия. Он с радостью принимал участие и на высоком уровне организовывал торжества, встречи с ветеранами предприятия и другие большие мероприятия.

В. И. Раздобурдину присвоено звание «Почётный машиностроитель Министерства промышленности и торговли РФ», почётное звание «Заслуженный ветеран труда КБП». Он награждён почётными грамотами правительства Тульской области.

Руководство, профсоюзный комитет и трудовой коллектив АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» выражают глубокие соболезнования семье, родным, близким в связи с кончиной Виктора Ильича Раздобурдина. Мы скорбим вместе с Вами. Светлая память о Викторе Ильиче навсегда останется в сердцах коллег и друзей, всех, кому с ним довелось общаться и работать.