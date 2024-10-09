Более 125 тысяч жителей Тульской области освоили навыки оказания первой помощи

По поручению губернатора Дмитрия Миляева для обучения граждан азам первой медицинской помощи подготовлено более 600 инструкторов. Занятия проходят на базе домов культуры, спорткомплексов и предприятий.
Зампредседателя регионального правительства Дмитрий Марков посетил одну из площадок в Новомосковске. Около 2000 жителей города успешно освоили здесь навыки первой помощи. Они получили теоретические знания и отработали практические навыки на манекенах-тренажерах. Ожидается, что до конца года обучение пройдут порядка полумиллиона человек.
– Навыки первой помощи – это комплекс мер, которые необходимо предпринять в первые минуты после несчастного случая или внезапного заболевания. Эти простые действия позволяют стабилизировать состояние пострадавшего до прибытия медиков, а во многих случаях – спасти человеку жизнь, – сказал Дмитрий Марков.
Такие мероприятия способствуют достижению целей национального проекта «Здравоохранение». Записаться на занятия и узнать подробности можно по телефонам: +7(950)918-06-22, +7(4872)33-80-25 (добавочный 312) или на сайте pomogi71.ru.