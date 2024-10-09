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В Тульской области запущены 90% котельных
Фото Дмитрия Дзюбина

В Тульской области запущены 90% котельных

В 11 муниципалитетах региона отопление подаётся во все дома и социальные объекты.

По состоянию на 16.00 среды, 9 октября, общая готовность объектов теплоснабжения к подаче отопления составляет 90%. В Донском, р. п. Новогуровский, Арсеньевском, Белевском, Воловском, Дубенском, Заокском, Куркинском, Плавском, Суворовском и Чернском районах работают все котельные, тепло подаётся во все дома и социальные объекты.

В Туле запущены 172 котельные из 181, отапливаются 1273 многоквартирных дома из 3165. Соотношение отапливаемых социальных объектов к их общему числу составляет 285 против 316.

В числе отстающих муниципалитетов по подаче тепла – Ясногорский (запущено 55% котельных), Тепло-Огаревский (40%), Каменский (38%) и Одоевский (26%) районы. В Ясногорском районе жители 80% многоэтажек сидят без тепла. Самый низкий показатель подачи отопления в социальные объекты – в Каменском районе (48% от общего числа).

Напомним, отопительный сезон стартовал в Тульской области 7 октября. Для стабилизации подачи тепла установлены следующие сроки:

  • для объектов социальной сферы — 5 дней;
  • для жилищного фонда — 7 дней;
  • еще 10 дней дается на регулировку систем теплоснабжения. 

Все вопросы, связанные с отоплением, жители Тульской области могут адресовать:

  • в управляющую организацию (председателю ТСЖ) — круглосуточно,
  • на горячую линию по прохождению отопительного сезона муниципалитета,
  • в отдел ЖКХ администрации муниципального образования,
  • в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Номера телефонов горячих линий можно найти на сайте «Открытый регион 71», на сайте министерства ЖКХ Тульской области и на на официальных сайтах муниципалитетов.

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