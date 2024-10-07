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  4. В Тульской области досрочно стратовал отопительный сезон - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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На портале «Открытый регион 71» туляки могут узнать, когда дома будет тепло
Фото Дмитрия Дзюбина

На портале «Открытый регион 71» туляки могут узнать, когда дома будет тепло

Отопление начали подавать в социальные учреждения и дома с 7 октября.

На оперативном совещании губернатор Дмитрий Миляев пояснил, что досрочное начало отопительного сезона сделано для того, чтобы к моменту похолодания в квартирах жителей региона было уже тепло. На отладку подачи тепла в жилые дома дается 10 дней.

Губернатор напомнил, что поручал министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову совместно с Госжилинспекцией держать на контроле работу управляющих компаний по регулированию внутридомовых систем отопления. И в случае возникновения аварий на теплосетях – обеспечить их оперативное устранение.

– Министерство проводит выездные проверки муниципальных аварийных запасов для оперативной ликвидации коммунальных аварий. Все муниципалитеты получили рекомендации о составе и количестве запасов для устранения аварий. Это и трубы, и соединительные муфты, насосы для артезианских скважин, кровельный материал. Даны рекомендации и по формированию бюджета муниципального резервного фонда – не менее 30 рублей на каждого жителя, – пояснил Олег Дючков.

По словам министра, полностью рекомендации по формированию аварийного запаса выполнили муниципалитеты Тулы, Новомосковска. Во всех муниципалитетах есть запасы труб, а вот запасы для ремонта кровель в четырех муниципалитетах недостаточны. Недостаточно средств для проведения аварийных работ аккумулировано в Белевском, Богородицком, Веневском, Дубенском, Киреевском Чернском районах, в Донском, Ефремове и Новогуровском.

– Организован выездной контроль в муниципальные образования для актуализации представленной местными властями информации на месте, - пояснил Олег Дючков. – По состоянию на 7 октября выезды осуществлялись в Кимовский, Узловский, Киреевский районы и город Донской. Подтверждено наличие заявленных запасов только в Киреевском районе. В остальных муниципалитетах запасы хранятся не в местах, указанных в отчетах, а на базах ресурсоснабжающих организаций

Областной аварийный запас составляет 8,4 млн рублей. Он наполнен критически важными материалами и оборудованием. Дмитрий Миляев поручил главам администраций в кратчайшие сроки устранить все замечания и сформировать аварийный запас в необходимом объеме.

– Прохождение отопительного сезона – персональная ответственность глав администраций муниципалитетов. Речь идет о подготовке и пуске тепла, оперативном реагировании на обращения граждан. Важно принять все необходимые меры, – сказал Дмитрий Миляев. 

График пуска отопления опубликован на портале «Открытый регион 71». Там можно адресно узнать, когда в квартире станет тепло.

По всем вопросам подачи тепла в социальные объекты и жилые дома можно обращаться в свою управляющую компанию, в ГЖИ Тульской области, на горячие линии администраций муниципалитетов.

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Автор:
сегодня, в 19:07 +1
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