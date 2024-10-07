В Тульской области разработали систему допризывной и военной подготовки граждан

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава региона отметил, что общественная безопасность жителей – один из приоритетов областного правительства учитывая, что туляки сами проявляют желание получить необходимые знания и навыки в области защиты себя и близких.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин доложил, что сегодня в регионе работает комплексная система по допризывной подготовке молодежи Тульской области. Она рассчитана на 35 часов, а занятия проводят офицеры запаса, в том числе ветераны боевых действий. Программа включает теоретические и практические занятия по огневой, тактической, строевой, военно-медицинской и физической подготовке, радиационной, химической, биологической защите и т. д.

Региональная система допризывной подготовки была высоко оценена Минобороны РФ. Она позволяет охватить 100% юношей, допущенных к участию в учебных сборах. Ученики тульских школ и студенты колледжей проходят подготовку по основам военной службы на базе «Тулпатриотцентра», а ребята из области – в центре «Авангард».

В 2024 году учебные сборы пройдут более 3500 ребят.

Алексей Давлетшин отметил, что текущие события в стране обусловили необходимость сознательного и ответственного отношения каждого человека к личной и общественной безопасности. Поэтому уже два года на базе «Тулпатриотцентра» реализуется программа по основам безопасности, начальной военной подготовки и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Её задача – удовлетворить потребность жителей в получении или обновлении знаний в области обороны и общественной безопасности. Курс подготовки длится две недели.

Пройти бесплатное обучение могут все граждане РФ старше 18 лет. Узнать подробности и записаться можно здесь или заполнив Яндекс.Форму.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что необходимо проводить обучение на курсах по основам безопасности и начальной военной подготовке не только в областном центре, но и в других муниципалитетах.

Алексей Давлетшин сообщил, что с сентября курсы проводятся в Ефремове и Новомосковске, где их уже прошли более 50 человек. В ближайшее время будет запущен следующий поток. С 2025 года планируется расширить географию еще на несколько районов. Губернатор поручил министру подготовить предложения по дальнейшему масштабированию распространения курсов.

Также на совещании обсудили новый школьный предмет – «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и внедрение обучения беспилотным системам по программам дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Министр образования Тульской области Оксана Осташко рассказала, что благодаря новому учебному предмету у школьников формируется культура безопасности. С 1 сентября более 86500 учащихся 5-11 классов знакомятся с правилами безопасности в быту, в общественных местах, на природе, в транспорте и в информационном пространстве. Школьники получают практические навыки оказания первой медицинской помощи и военной подготовки. Отдельный модуль учебного предмета посвящён вопросам противодействия экстремизму и терроризму.

При обучении школьников большое внимание уделяется вопросам применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более 45 тыс. ребят 7 – 9 классов учатся управлять БПЛА в рамках модуля «Робототехника» на уроках труда.

Тульская область стала одним из пилотных регионов, в котором в рамках реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» внедрено обучение по беспилотным системам.

Участниками проекта стали 17 школ и 1 колледж. Школьники и студенты смогут не только собирать и пилотировать БПЛА, но также научатся получать фото- и видеоизображение с бортовых систем на видеомонитор. Первые занятия обучающихся в рамках проекта начались в июле, их прошли 377 человек.