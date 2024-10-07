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В Туле до 17 октября ограничат движение транспорта по улице Генерала Маргелова
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле до 17 октября ограничат движение транспорта по улице Генерала Маргелова

Все из-за ремонтных работ.

В Туле ограничение движения транспорта по улице Генерала Маргелова продлили до 17 октября. Это связано с дополнительными работами по переустройству инженерных коммуникаций на строящейся дороге от улицы Генерала Маргелова до Калужского шоссе, а также проведением работ по уширению проезжей части на участке от дома № 9 до съезда на строящуюся дорогу.

Напомним, изменена схема организации дорожного движения при выезде из жилого комплекса. Проезд организован через придомовую территорию домов № 9 и № 1 по улице Генерала Маргелова, дополнительно открыты 2 выезда на Крутоовражный проезд. 

— Данные неудобства являются временными, нарушенное благоустройство будет устранено после окончания работ, — отметили в администрации города.

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Автор:
сегодня, в 15:05 +1
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