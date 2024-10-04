Руководитель регионального оператора по вывозу мусора ООО «МСК-НТ» ответил на вопросы богородчан

Первым вопросом, затронутым в рамках прямого эфира, стал норматив накопления отходов. Руководитель Тульского филиала ООО «МСК-НТ» ответил, что норматив накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) утвержден региональным министерством природных ресурсов и экологии. С 1 декабря 2022 года для населения, проживающего в многоквартирных домах, норматив накопления мусора составляет 2,32 куб. м/год, в индивидуальных жилых домах, расположенных в городских поселениях, административных центрах сельских поселений, муниципальных районах, городских округах — 2,68 куб. м/год, в индивидуальных домах на иных территориях (например, в деревнях) — 2,40 куб. м/год с одного проживающего.

Следующей темой разговора стал вопрос графика вывоза ТКО с контейнерных площадок (КП). Антон Александров ответил, что вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляется ежедневно, вывоз крупногабаритных отходов — раз в неделю согласно СанПиНу. Также руководитель регоператора подробно рассказал о правилах складирования мусора. Так, ТКО необходимо размещать в контейнерах, а КГО — в бункерах или специальных отсеках под крупные отходы, потому что выброшенный за пределы КП мусор зачастую разрастается в несанкционированные свалки.

В свою очередь, глава района рассказал о разграничении полномочий муниципальных властей и регионального оператора. Он отметил, что муниципалитеты отвечают за обустройство и содержание контейнерных площадок, организацию подъездных путей к ним и уборку несанкционированных свалок на прилегающей территории. А в обязанность ООО «МСК-НТ» входит транспортировка и утилизация твёрдых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных. Антон Александров отметил, что Богородицкий район является лидером по благоустройству КП в зоне обслуживания регоператора.

Во время прямого эфира была затронута тема переработки вторичного сырья. На территории Богородицкого района с мая 2023 года действует двухконтейнерная система сбора отходов. Помимо зеленых контейнеров для смешанных отходов, на территории муниципалитета были установлены ёмкости оранжевого цвета для сбора вторсырья: бумаги, металла, пластика и стекла. Как отметил руководитель регионального оператора, вывоз полезных отходов осуществляется отдельной техникой. Главное, чтобы вторсырьё было сухим и не загрязненным пищевыми отходами. РСО из оранжевых контейнеров спецтехника регоператора отвозит на сортировку в Дубенский район.

На вопрос о мойке, дезинфекции и ремонте контейнеров Антон Александров ответил, что санитарная обработка ёмкостей проводится по строгому графику, ремонт осуществляется по мере необходимости, а дезинфекция и дератизация контейнерных площадок находится в зоне ответственности балансодержателя территории.

Не остались без внимания вопросы о том, что делать со строительными, растительными отходами и изношенными покрышками.

Антон Александров, директор Тульского филиала ООО «МСК-НТ»:

Антон Александров — Строительные отходы не относятся к крупногабаритному мусору, они не являются зоной ответственности регоператора. Однако с собственника таких отходов никто не снимал обязанность вывезти их. Для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией. Цена определяется по соглашению сторон, так как услуга по вывозу строительных отходов не является регулируемым видом деятельности. Шины являются опасными отходами IV класса, поэтому не захораниваются на полигоне. Их можно сдать в пункты приёма, расположенные по адресу: г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, 1 и Богородицкий район, п. Товарковский, ул. Строителей, 7.

Вадим Игонин, глава Богородицкого района:

Вадим Игонин — То, что собирается с приусадебных участков (листва, ботва и излишки урожая), подлежит размещению в контейнере и не должно складироваться на земле. При этом отходы опиловки не относятся по определению к твёрдым коммунальным отходам и их разрешено сжигать на участке в любой металлической ёмкости или в яме с соблюдением противопожарных норм.

По итогам прямого эфира все частные вопросы граждан по отдельным контейнерным площадкам переданы в производственный отдел Тульского филиала, подготовка ответов по ним находится на контроле директора руководителя.