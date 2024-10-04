Тульские спортсмены выступили на чемпионате и первенстве мира по плаванию в ластах на открытой воде во Франции

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Во Франции завершились чемпионат и первенство мира по плаванию в ластах на открытой воде. Соревнования проходили в Марселе с 23 по 28 сентября, в них приняли участие порядка 200 спортсменов из 16 стран мира.

Как сообщает минспорт Тульской области, в составе сборной команды России выступали спортсмены из нашего региона. Это воспитанники Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва: Григорий Дудченко, Виктория Ломакина, Леонид Сычев, Денис Шауберт, Михаил Шераутин, Надежда Гречишкина, Александр Данилин, Валерия Дудченко, Валерия Соломатина.

Среди женщин на дистанции 1 км плавание в ластах Валерия Дудченко заняла 4-е место, выполнив норматив мастера спорта России международного класса.

Также в шестерку сильнейших на этой же дистанции вошла Надежда Гречишкина. Данный результат позволил спортсменке выполнить норматив мастера спорта России международного класса.

На дистанции 5 км плавание в классических ластах среди женщин в шестерку лучших вошли Валерия Дудченко и Валерия Соломатина, заняв пятое и шестое место соответственно. Результат Валерии Соломатиной позволил выполнить норматив мастера спорта России международного класса.

Семён Хромов среди юниоров занял 4-е место на дистанции 150 метров плавание в ластах, 5-е место на дистанции 5 км плавание в классических ластах и 6-е место на дистанции 1 км плавание в ластах.

Спортсменов подготовили Н. П. Дудченко, М. Ю. Васильева, П. П. Дудченко, П. Г. Дудченко.