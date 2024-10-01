Главой администрации МО город Ефремов стала Светлана Давыдова

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Она сменила на этом посту Сергея Балтабаева.

Главой администрации муниципального образования город Ефремов стала Светлана Давыдова. 1 октября она официально вступила в эту должность.

— Это очень большой, ответственный и нелегкий труд, требующий управленческой воли, самоотдачи и упорства в достижении поставленных целей, главная из которых — работа во благо наших жителей. Я буду честно и добросовестно исполнять свои полномочия и делать все возможное, чтобы вы чувствовали поддержку администрации, а я, в свою очередь, буду рассчитывать на вашу.

Давайте вместе двигаться вперед, сохраняя и приумножая лучшее. Наши планы обязательно будут реализованы совместными усилиями! — написала Давыдова в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее главой администрации был Сергей Балтабаев. Он покинул свой пост, после чего стал депутатом Тульской областной Думы 8-го созыва от партии «Единая Россия».

Светлана Давыдова ранее работала в администрации председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, затем была назначена заместителем главы администрации по социальным вопросам.