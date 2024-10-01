Кому в Туле в октябре отключат газ: полный список адресов

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят техобслуживание газового оборудования и проверяют герметичность газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Газовики отмечают: временной интервал приостановки газа напрямую зависит от обеспечения доступа в квартиры.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техобслуживание можно перенести. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1–3, 7–9 октября
с 10.00 до 17.00
- ул. Рихарда Зорге, 15, корпус № 2.
7 октября
с 14.00 до 17.00
- ул. Марата, 24-а.
14 октября
с 14.00 до 17.00
- ул. Макаренко, 13, корпус № 6.
16 октября
с 10.00 до 16.00
- ул. Дм. Ульянова, 15.
с 14.00 до 17.00
- ул. Демонстрации, 1-б (подъезд № 2 с поквартирным отоплением).
23 октября
с 14.00 до 17.00
- ул. Шевченко, 5.
30 октября
с 12.00 до 16.00
- пер. Н. Руднева, 8.