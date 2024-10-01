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Кому в Туле в октябре отключат газ: полный список адресов
Фото Дмитрия Дзюбина.

Кому в Туле в октябре отключат газ: полный список адресов

АО «Тулагоргаз» обнародовало график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят техобслуживание газового оборудования и проверяют герметичность газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. 

Газовики отмечают: временной интервал приостановки газа напрямую зависит от обеспечения доступа в квартиры.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техобслуживание можно перенести. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1–3, 7–9 октября

с 10.00 до 17.00

  • ул. Рихарда Зорге, 15, корпус № 2.

7 октября

с 14.00 до 17.00

  • ул. Марата, 24-а.

14 октября

с 14.00 до 17.00

  • ул. Макаренко, 13, корпус № 6.

16 октября

с 10.00 до 16.00

  • ул. Дм. Ульянова, 15.

с 14.00 до 17.00

  • ул. Демонстрации, 1-б (подъезд № 2 с поквартирным отоплением).

23 октября

с 14.00 до 17.00

  • ул. Шевченко, 5.

30 октября

с 12.00 до 16.00

  • пер. Н. Руднева, 8.

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сегодня, в 15:15 0
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