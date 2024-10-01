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«Тулица» проиграла «Уралочке-НТМК» в Екатеринбурге 
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Тулица» проиграла «Уралочке-НТМК» в Екатеринбурге 

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяек площадки.

Накануне «Тулица» сыграла матч с «Уралочкой-НТМК» в Екатеринбурге. Хозяйки площадки обыграли соперниц со счетом 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19).

Статистика игры такова:

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Алексей Бабешин, главный тренер «Тулицы», прокомментировал итоги матча:

— Во-первых, поздравляю «Уралочку» с заслуженной победой. Как у нас принято в современном медиа рассуждать, выигрывает команда, проигрывает тренер. Ни в коем случае не снимаю с себя ответственности, не подготовил команду, что было указано на собрании, не выполнили. Соответственно, результатом я не доволен. Были, в принципе, ко всему готовы, просто уралочки сыграли в некоторых моментах надежнее, — цитирует тренера пресс-служба клуба из Екатеринбурга. 

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