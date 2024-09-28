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В Тульской области 29 сентября сохранится высокая степень пожарной опасности

В Тульской области 29 сентября сохранится высокая степень пожарной опасности

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в регионе сохранится высокая степень пожарной опасности (5-й класс).

В связи с этим спасатели МЧС обращаются к жителям региона и призывают не поджигать сухую траву, так как это провоцирует пожары в лесах, а также возгорание рядом расположенных построек. Ситуацию усугубляет ветер, который быстро разносит огонь на большие расстояния.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного — «112» и «101».

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Автор:
сегодня, в 11:30 0
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