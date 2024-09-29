В Туле прошел X Областной фестиваль традиционной народной культуры «Молодо-зелено»

Фото Медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области

Со сцены прозвучали плясовые, лирические, хороводные, шуточные, величальные, игровые, свадебные песни, а также частушки различных регионов России. Зрители окунулись в атмосферу традиционных игр и парно-бытовых танцев.

В концертной программе выступили фольклорные коллективы: «Млада» Дома культуры «Косогорец», «Равноденствие» музыкальной школы Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского, образцовые детские фольклорные ансамбли «Первоцвет» и «Горница» Детской школы искусств № 6 города Тулы, Народный фольклорный ансамбль «Спасская слобода» Сокольнического Дома культуры Новомосковска, Детский народный фольклорный ансамбль «Ладушки» Шварцевской Детской школы искусств, «Таусень» Детской музыкальной школы № 2 города Щекино, фольклорно-этнографическая студия «Купина» поселка Каменецкий, Детский Образцовый фольклорный ансамбль «Вересинка» Центра традиционной народной культуры города Новомосковск, Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль «Жаворонушки» Дома культуры им. Молодцова и фольклорный ансамбль «Усенюшка» Детской школы искусств №1 города Донской.

Также фольклорные коллективы поборолись за приз в народной затее «Молодо–зелено». Участники состязались в тематическом конкурсе и показали свои способности в частушечном перепеве, викторине, розжиге жарового самовара на скорость и росписи филимоновской игрушки.

Гостям и участникам фестиваля фольклорный коллектив «Пересек» Белгородского центра народного творчества представил этноспектакль «Порушка - Белогорушка».

В завершение фестиваля участников фестиваля наградили дипломами, а также вручили приз победителю народной затеи «Молодо-зелено» Детскому народному фольклорному ансамблю «Ладушки».

- Фестиваль «Молодо-зелено» за годы своего существования зарекомендовал себя, как площадка, где можно увидеть, изучить традиционную культуру нашей страны. Сегодня — большой праздник! Спасибо творческим коллективам, педагогам и наставникам, что делитесь с нами частицей своей души, — отметила директор Объединения центров развития культуры Тульской области Елена Арбекова.