Дмитрия Ярцева наградили медалью за самоотверженность и единство

«Друзья, вчера я был удостоен чести получить медаль за самоотверженность и единство, за помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции в Курской области. В это непростое время мы все объединились, чтобы оказать поддержку фронтовикам, поэтому я считаю, что это наша общая награда и благодарю всех неравнодушных жителей региона за постоянную помощь, которую вы оказываете нашим бойцам! Вместе мы сила!» — отметил Дмитрий Ярцев.

Медаль Дмитрию Ярцеву вручил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.