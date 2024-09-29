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Дмитрия Ярцева наградили медалью за самоотверженность и единство

Дмитрия Ярцева наградили медалью за самоотверженность и единство

Об этом первый заместитель главы города написал на своей страничке в ВКонтакте.

«Друзья, вчера я был удостоен чести получить медаль за самоотверженность и единство, за помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции в Курской области. В это непростое время мы все объединились, чтобы оказать поддержку фронтовикам, поэтому я считаю, что это наша общая награда и благодарю всех неравнодушных жителей региона за постоянную помощь, которую вы оказываете нашим бойцам! Вместе мы сила!» — отметил Дмитрий Ярцев.

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Медаль Дмитрию Ярцеву вручил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

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