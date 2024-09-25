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Новый мост через Упу официально откроют 26 сентября
Фото Дмитрия Дзюбина.

Новый мост через Упу официально откроют 26 сентября

По имеющейся ранее информации, его должны были открыть 23 сентября, но дату перенесли.

Новый мост через Упу официально откроют 26 сентября. Напомним, этот путепровод — крупнейший и самый дорогостоящий инфраструктурный проект. Его стоимость превысила 4,5 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Проект синхронизирован с ремонтом прилегающих улиц. 

Новый мост соединит три густонаселенных района Тулы — Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города.

Сюжет: Новый мост через Упу
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