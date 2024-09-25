Фото Дмитрия Дзюбина.

По имеющейся ранее информации, его должны были открыть 23 сентября, но дату перенесли.

Новый мост через Упу официально откроют 26 сентября. Напомним, этот путепровод — крупнейший и самый дорогостоящий инфраструктурный проект. Его стоимость превысила 4,5 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Проект синхронизирован с ремонтом прилегающих улиц.

Новый мост соединит три густонаселенных района Тулы — Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города.