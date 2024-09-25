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Каждый пятый туляк считает, что сейчас в школах учат лучше, чем 10 лет назад
Фото Алексея Пирязева.

Каждый пятый туляк считает, что сейчас в школах учат лучше, чем 10 лет назад

Чаще всех критикуют учебу в школах люди от 35 до 44 лет.

Каждый пятый туляк до 34 лет считает, что сейчас в школах учат лучше, чем 10 лет назад, рассказали аналитики SuperJob. 

При этом 10% уверены, что уровень образования не поменялся. Чаще всех критикуют учебу в школах люди от 35 до 44 лет — 56%. Они сообщают, что с каждым годом становится всё хуже, многие дают урезанный материал.

Многие туляки считают, что стоит вернуть уроки труда с верстаками и станками для мальчиков, и уроки по шитью и готовке — для девочек. Кроме того, по мнению жителей, учить детей планированию семейного бюджета, формированию критического восприятия действительности.

7% назвали важным обучение компьютерной грамотности, а 6% считают, что нужно больше внимания уделять основным предметам, в частности истории.

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сегодня, в 18:00 −1
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