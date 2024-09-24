ЮНЕСКО выделит грант тульским студентам на выращивание бактерий, перерабатывающих отходы

фото из группы в ВКонтакте " Тульский государственный университет"

ЮНЕСКО поддержит проект Тульского государственного университета, который позволит сделать эффективнее биотехнологическую переработку промышленных и сельскохозяйственных отходов, сообщает пресс-служба университета.

Исследования проведут в лаборатории химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза ТулГУ. Здесь молодые ученые занимаются направленной модификацией и исследованием стабильности производных фуранов – ценных продуктов конверсии возобновляемой растительной биомассы. Студенты исследуют фураны и соединения-платформы на их основе, из которых могут быть получены новые биологически активные вещества.



Получивший поддержку в рамках восьмого раунда международной программы «Зелёная химия для жизни» проект ТулГУ посвящён утилизации фурановых производных, которые могут формироваться в сельскохозяйственных и промышленных отходах и препятствовать их биотехнологической переработке. Грант составит 21 тыс. долларов.

