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В Тульском экзотариуме откроется выставка «Мезо в экзо»

В Тульском экзотариуме откроется выставка «Мезо в экзо»

Серия рисунков Артёма Лоскота к научно-художественным книгам новосибирского биолога Анны Новиковской станет центром выставки.

Динозавры принадлежат к числу поистине удивительных существ, которые когда-либо обитали на нашей планете. Более 150 млн лет, в течение триасового, юрского и мелового периодов, они царствовали на суше, заселив все континенты и породив сотни различных видов. Среди них были двуногие и четвероногие; суперхищники и растительноядные; длинношеие и длиннохвостые диплодоки, а также совсем крошечные, размером с колибри, окулудентависы — останки одного из них обнаружили в бирманском янтаре.

Однако к «ужасным ящерам» не стоит относиться исключительно как к вымершим исполинам или достопримечательностям музейных экспозиций: они продолжают жить в виде одной из самых широко распространённых групп животных — птиц.

Погрузиться в захватывающую палеонтологическую летопись, взглянуть на «Землю до начала времён» и открыть для себя многообразие предков современных пернатых можно в рамках выставки «МЕЗО в ЭКЗО». Её центральный элемент — серия рисунков Артёма Лоскота к научно-художественным книгам новосибирского биолога Анны Новиковской.

Свою миссию иллюстратор видит так: «…сначала максимально изучить все имеющиеся в сети фото скелетов существ, о которых идёт речь в каждой главе, а потом уже генерировать ракурсы и составлять композицию. В финале всё должно выглядеть как скетчи с доисторическими жителями, которые я рисовал „с натуры“. Динозавры в авторском исполнении предстают динамичными и сложными существами, демонстрирующими чудеса адаптации к постоянно изменяющимся условиям. Подлинные „короли мезозоя“!»

А какими они покажутся вам? Заглядывайте к главному динозавру Тулы и делитесь впечатлениями! 0+

Выставка продлится с 25 сентября по 17 ноября по адресу: ул. Октябрьская, 26. Осмотр осуществляется по обычным билетам в зоопарк (100-200 р, до 7 лет бесплатно).

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