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С начала года в Туле выявлено около 500 фактов незаконной торговли на улицах

С начала года в Туле выявлено около 500 фактов незаконной торговли на улицах

24 сентября инспекторы управления по административно-техническому надзору проверяли торговые точки в Пролетарском округе Тулы.

Одна из них расположена на ул. Кутузова. Палатка с овощами установлена на придомовой территории, но договора об аренде земли с жителями МКД у продавца нет. Не оказалось разрешения на торговлю и у продавца клубники на Плехановском рынке. Прилавок в этом случае стоял на муниципальной земле. 

В ходе рейда в отношении продавцов составлены протоколы, которые передадут в административную комиссию. 

Сейчас наиболее распространены случаи незаконной торговли сезонными овощами и фруктами, бахчевыми культурами. Товар иногда лежит прямо на земле. На такие стихийные развалы от жителей поступают нарекания. Они мешают проходу, а продавцы после себя оставляют мусор. 

Все жалобы отрабатываются инспекторами управления по административно-техническому надзору. По поручению главы городской администрации Ильи Беспалова такие проверки усилены. 

— С начала года выявлено около 500 подобных нарушений, из них более 200 — в летний сезон. Ответственность за данное нарушение предусмотрено статьей 9.1 закона Тульской области об административных правонарушениях — торговля в неустановленных местах. Штрафы составляют от 1 до 5 тысяч рублей на граждан и от 5 до 7 тысяч рублей — на должностные лица. Также применяется статья 8.2 — самовольное установка объектов хозяйственно-бытового значения. В этом случае штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, — рассказала начальник управления по административно-техническому надзору Кристина Галкина.

Рейды по пресечению незаконной торговли будут продолжены.

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вчера, в 21:14 −1
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