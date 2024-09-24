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В Узловской больнице обновят диагностическое оборудование
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

В Узловской больнице обновят диагностическое оборудование

24 сентября медучреждение с плановым визитом посетил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

24 сентября медучреждение с плановым визитом посетил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Они посетили поликлинику на ул. Беклемищева, которая обслуживает более 50 тысяч взрослых жителей Узловой и почти 5000 детей. В учреждении ведут прием терапевты, педиатры и узкие специалисты, работает центр здоровья, где жители могут больше узнать о профилактике заболеваний.

В этом году штат больницы пополнили порядка 10 молодых специалистов: эндокринолог, анестезиолог-реаниматолог, терапевты и педиатры, травматологи.

В травматологическом отделении больницы с этого года проводятся операции по экстренной замене тазобедренного сустава. Это стало возможным благодаря приобретению рентген-аппарата С-дуга. В этом году за счет средств регионального бюджета приобретен рентген-компьютерный томограф для диагностики различных заболеваний, оценки их распространенности и динамики патологического процесса после лечения.

Дмитрий Марков поручил руководству учреждения ускорить завершение ремонта кабинета РКТ и обеспечить запуск в эксплуатацию до конца этого года. Он также пообщался с медработниками и пациентами.

Напомним, что профилактика болезней системы кровообращения — одна из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранение». В преддверии Всемирного дня сердца в официальном аккаунте минздрава в соцсети «ВКонтакте» прошел прямой эфир с кардиологом, заместителем главного врача Тульского кардиодиспансера Еленой Мельниковой.

Врач ответила на вопросы жителей о профилактике и лечении заболеваний сердца. Запись эфира доступна по ссылке.

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