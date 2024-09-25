Где в Туле не будет света 25 сентября

В Туле сегодня, 25 сентября, не будет света с 9.00 до 16.30 по следующим адресам:

10-й пр-д, 60;

ул. Рогова, 52-56 (чётн.), 58-а;

ул. Воздухофлотская, 34-48 (чётн.), 57-а, 84, 86;

6-й пр-д, 46;

7-й пр-д, 37-а, 54-а;

9-й пр-д, 42-64 (чётн.), 55-73 (нечётн.), 50-а, 53-а, 53-в, 56-б, 58-а, 59-а, 67-а;

10-й пр-д, 41-а, 42-а, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 46, 48, 60;

11-й пр-д, 45-а, 45-б, 47-а;

2-й Шоссейный пер. 2;

Орловское ш., 50;

Орловское ш., 48-а;

Орловское ш., 28-56 (чётн.);

ул. Чкалова, 13-31 (нечётн.), 12-30 (чётн.), 15-а;

ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.), 2-б, 2-в;

ул. Калинина, 3, 4, 9, 12.