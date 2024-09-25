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Где в Туле не будет света 25 сентября

Где в Туле не будет света 25 сентября

Тулгорэлектросети предупреждают об аварийных работах.

В Туле сегодня, 25 сентября, не будет света с 9.00 до 16.30 по следующим адресам:

  • 10-й пр-д, 60;
  • ул. Рогова, 52-56 (чётн.), 58-а; 
  • ул. Воздухофлотская, 34-48 (чётн.), 57-а, 84, 86; 
  • 6-й пр-д, 46; 
  • 7-й пр-д, 37-а, 54-а; 
  • 9-й пр-д, 42-64 (чётн.), 55-73 (нечётн.), 50-а, 53-а, 53-в, 56-б, 58-а, 59-а, 67-а; 
  • 10-й пр-д, 41-а, 42-а, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 46, 48, 60; 
  • 11-й пр-д, 45-а, 45-б, 47-а; 
  • 2-й Шоссейный пер. 2;
  • Орловское ш., 50;
  • Орловское ш., 48-а;
  • Орловское ш., 28-56 (чётн.); 
  • ул. Чкалова, 13-31 (нечётн.), 12-30 (чётн.), 15-а; 
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.), 2-б, 2-в; 
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12.

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сегодня, в 09:12 +2
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