SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 млн рублей за несостоявшийся концерт

Фото Алексея Пирязева.

SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей, которые были ему выплачены за выступление в День города и края. Между краевой филармонией и представителями Ярослава Дронова было подписано допсоглашение о расторжении договора, сообщает Baza.

Напомним, выступление Ярослава Дронова планировалось на праздновании дня Ставропольского края 14 сентября. Однако 3 сентября губернатор Владимиров запустил голосование по сокращению гуляний на 14 сентября. После недельных баталий между ставропольцами победили те, кто был против концерта исполнителя. Многие жители посчитали, что эти средства пригодятся на СВО.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала «неуместным» решение руководства Оренбургской области выделить 16 млн рублей на проведение концерта певца SHAMAN’а, уроженца Новомосковска Ярослава Дронова, в День города на фоне последствий разрушительного паводка.

А депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести лимит на выплаты гонораров артистам, финансируемым из бюджетных средств.