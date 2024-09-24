Житель Щекино убил сожительницу и обокрал её мать: суд огласил приговор

В Щекино 42-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, и в краже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в конце марта обвиняемый поссорился с 62-летней сожительницей. Женщина выпила все спиртное в доме и не оставила ему ни капли. Мужчина разозлился и избил свою возлюбленную. Спустя неделю женщина, которая не обращалась за помощью к врачам, скончалась у себя дома. Обнаружив её труп, обвиняемый не стал сообщать в полицию, а пустился с бега, прихватив 20 000 рублей, которые принадлежали матери его жертвы.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.