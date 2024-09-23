Табличка в честь певца SHAMAN'а исчезла с фасада дома

Как сообщает «Новомосковск Сегодня», местные жители заметили отсутствие памятной таблички, установленной в честь певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN.

«Здесь в 1991 году родился Ярослав Юрьевич Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN: Шаляпин наших дней, певец России славной и гордый лик», — значилось на табличке.

Причины пропажи неизвестны: горожане строят свои теории. Myslo запросил комментарий у администрации города Новомосковска.

Напомним: сообщение о памятной табличке на фасаде дома по улице Свердлова появилось в Сети 21 сентября.