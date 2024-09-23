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Самокатчикам запретят проезд в историческом центре Тулы

Самокатчикам запретят проезд в историческом центре Тулы

Администрация определила территории, закрытые для проезда СИМ.

Администрация Тулы подготовила проект постановления, определяющего порядок использования городской территории общего пользования для размещения средств индивидуальной мобильности.

В документе содержится перечень территорий в центре Тулы, где запрещено использовать самокаты и другие СИМ. К ним относятся: площадь им. Ленина, территория кремля, Кремлевский сад, ул. Металлистов и Казанская набережная.

Документ вступит в силу с момента официального опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что брошенные вне парковки самокаты в Туле будут эвакуировать с улиц.

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сегодня, в 12:01 +1
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