Самокатчикам запретят проезд в историческом центре Тулы

Администрация Тулы подготовила проект постановления, определяющего порядок использования городской территории общего пользования для размещения средств индивидуальной мобильности.

В документе содержится перечень территорий в центре Тулы, где запрещено использовать самокаты и другие СИМ. К ним относятся: площадь им. Ленина, территория кремля, Кремлевский сад, ул. Металлистов и Казанская набережная.

Документ вступит в силу с момента официального опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что брошенные вне парковки самокаты в Туле будут эвакуировать с улиц.